Да они не успокоятся: провокации ВСУ в Крутой балке и другие пакости

Украинские каратели, несмотря на согласованный в минском формате режим прекращения огня на Донбассе, продолжают обстреливать территорию ДНР и ЛНР. Их действия выглядят, как провокации.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин в четверг, 29 декабря, сообщил: «Вчера в районе Крутой Балки диверсионно-разведывательная группа противника численностью до десяти человек при поддержке минометов и стрелкового оружия предприняла попытку прорыва наших позиций. При подходе к нашим позициям, в результате подрыва на минном поле, трое военнослужащих ВСУ погибли, остальные в панике вернулись на исходные позиции. Тем временем силы психологических операций Украины продолжают проводить информационно-пропагандистскую работу среди населения на подконтрольных ВСУ территориях и захваченных населенных пунктах в „серой зоне“. Стало известно, что в Гранитном, Новолуганском, Пищевике, Павлополе украинские специалисты по пропаганде проводят „разъяснительную работу“ среди местных жителей, тщетно пытаясь объяснить, почему украинские силовики занимают их дома и вынуждают оставлять населенные пункты, обвиняя во всех бедах военные силы ДНР».

Напомним: только в поселке Новолуганское, который находится примерно в 25 км. от Дебальцево, украинские оккупанты заняли 40 домов жителей, выселив хозяев практически на улицу. Теперь захват чужой недвижимости и случаи мародерства, которых немало со стороны ВСУ, украинская сторона пытается оправдать военной необходимостью.

Напомним также, что поселок Крутая Балка находится в Ясиноватском районе недалеко от Донецкой фильтровальной станции, которая подвергается постоянным обстрелам со стороны ВСУ и при этом обеспечивает водой жителей по обе стороны линии фронта.