Кто стоит за рейдерским захватом украинской кондитерской фабрики «Житомирські Ласощі»

Бывший совладелец кондитерской фабрики «Житомирські Ласощі» Денис Долинский рассказал на украинском ТВ о подробностях рейдерского захвата предприятия и назвал фамилии его организаторов. По его словам, инициаторами захвата стали нынешние высокопоставленные украинские чиновники — глава комитета Верховной рады по обороне Сергей Пашинский, министр юстиции Павел Петренко, глава МВД Арсен Аваков, а также бизнес-партнер Пашинского Сергей Тищенко.

Вот что рассказал Денис Долинский: «На сегодняшний день на Украине не существует права собственности. Те люди, которые при власти, они занимаются бандитизмом. Наша компания входила в тройку самых больших на кондитерском рынке. В 2015-м году господин Пашинский вместе с господином Аваковым и господином Петренко, министром юстиции, захватили наше предприятие без единого документа. Прислали на предприятие группу бандитов в составе 500 человек, которые постреляли из огнестрельного оружия сотрудников предприятия, побили и силой вывели с территории. К сожалению, 27 февраля 2015-го года группа Пашинского и его бизнес-партнера Тищенко похитила нашего юриста. И как мы потом уже узнали, они его убили. У Тищенко есть подопечный, Александр Кот, который до этого звонил нашему юристу и требовал какие-то документы по реорганизации за 2010-й год. После этого юриста никто не видел».

Напомним: Аваков, Пашинский и Петренко — члены политсовета партии «Народный фронт», лидером которой является бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. У Пашинского 18 февраля 2014 года, в момент противостояния на мйдане в багажнике машины нашли винтовку с глушителем и оптическим прицелом. Он объяснил, что такая винтовка нужна ему «для самообороны».