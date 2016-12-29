Мониторинговая миссия ООН ознакомилась с работой КПП "Станица Луганская"

Глава регионального офиса мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Октам Газиев ознакомился с работой пункта пропуска ЛНР в районе Станицы Луганской. Представители ООН осмотрели открытый ранее пункт обогрева, сам блокпост, мост, а также зафиксировали последствия обстрелов, совершенных ранее киевскими силовиками. Сопровождали наблюдателей ООН председатель Совета министров ЛНР Сергей Козлов, уполномоченный представитель Республики на Минских переговорах Владислав Дейнего, представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева и официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко.
"Станицу Луганскую посетила мониторинговая миссия ООН по правам человека в лице Октама Газиева", - сообщила Кобцева.
"Они посмотрели насколько соблюдаются международные нормы, по передвижению и посмотрели (поврежденную киевскими силовиками – примечание ЛИЦ) часть моста, в каких условиях приходится пересекать линию разграничения", - уточнила она.
"Также они посетили пункт обогрева, увидели и зафиксировали обстрел, который был произведен со стороны Украины ну и визуально посмотрели, как работает пропускной пункт на Станице Луганской", - добавила представитель ЛНР в рабочей подгруппе. При этом Кобцева подчеркнула, что представители ООН не высказывали "каких-либо претензий и не сообщали о фиксации нарушений прав человека на блокпосту ЛНР".
В настоящее время в зоне ответственности ЛНР работает только один официальный пункт пропуска на линии соприкосновения с украинской стороной в районе Станицы Луганской. Однако из-за подрыва моста украинскими силовиками движение транспорта в данном районе невозможно. ЛНР, в свою очередь, предлагает восстановить его.