Экономический эксперт уличил Госкомстат Украины во лжи

В то время, как экономика Украины стремительно падает вниз, крупные производства пилят на металлолом, Государственный комитет статистики Украины приводит фантастические цифры роста «благосостояния» людей. Реальная ситуация фальсифицируется, и это делается по указанию правительства Украины. На этот факт обратил внимание экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

«Если раньше Госкомстат еще как-то отражал существующие тенденции, то теперь его можно закрывать — толку от его деятельности никакого. Разные данные вообще перестали коррелировать между собой, — говорит эксперт. — Только наш Госкомстат умудряется показывать снижение уровня безработицы одновременно со снижением производства. Только наш Госкомстат рассказывает сказки, что у нас рост доходов населения в несколько раз превышает рост ВВП. Это каким образом? ВВП считается в ценах покупки. Если объемы внешнеторговых операций падают, а торговля и доходы каким-то чудесным образом растут! И еще более чудесным образом при росте доходов населения и отсутствии депозитов получается так, что где-то „провисает“ огромное количество денег. Куда они исчезают, в какую дыру — непонятно»…