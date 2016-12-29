Дорогая декоммунизация: обнищавшие села продают памятники Ленину

Проводящая националистами декоммунизация Украины вылилась в колоссальные финансовые затраты, которые целиком ложатся на плечи жителей страны победившего майдана. Об этом киевским журналистам рассказал экс-министр экономики Украины Виктор Суслов. Дословно: «Весь этот процесс стоит больших денег. Например, смена названий топонимов связана с заменой всех табличек и указателей, а это деньги. Во-вторых, в ряде случаев предприятия, которые находятся по измененным адресам, должны перерегистрироваться, ведь предприятие или фирма, естественно, не могут находиться по несуществующему адресу. Это влечет за собой замену большого массива документов. Если ставить вопрос, сколько в процессе декоммунизации обоснованных расходов, то я считаю, что их вообще нет. По стране в год это выливается в миллиарды гривен расходов, а при этом Украина в тяжелейшей финансовой ситуации. Лучше бы на эти деньги купили лекарства больным детям или потратили на что-то более нужное. Это было бы разумно».

Местные общины тем временем вынуждены искать самые невероятные способы, чтобы отбить деньги, затраченные на демонтаж советских памятников. Например, на сайте бесплатных объявлений в интернете можно встретить и такое: «Община села Коржи проводит продажу памятника Ленина для достройки купола церкви». А в городе Изюм Харьковской области местная власть хочет продать памятник вождю октябрьской революции, чтобы получить деньги на покупку медицинского оборудования.

И только Институт национальной памяти Украины торжественно сообщает: за 2016 год по всей стране были изменены названия 51 493 улиц, а также 987 городов и сел, было демонтировано более 2,3 тыс. памятников и памятных знаков времен СССР, среди них — 1320 памятников Ленину.