Украина, как и обещала, передала 15 пленных представителям донбасских республик

В четверг, 29 декабря состоялась передача представителям ДНР и ЛНР граждан, которые удерживались в украинском плену. Состоялась передача у контрольно-пропускного пункта «Майорск», что на северной окраине Горловки.

Встречали 15 освобожденных из украинского плена уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова и руководитель рабочей группы Луганской Народной Республики по обмену военнопленных Ольга Кобцеа. При процедуре передачи присутствовали начальник штаба оперативного командования ДНР Руслан Якубов, представители министерства обороны ДНР и военной прокуратуры ЛНР.

В числе освобожденных из украинского плена — восемь мужчин и семь женщин, среди них есть тяжело больные.