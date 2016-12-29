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Украина, как и обещала, передала 15 пленных представителям донбасских республик

опубликовано vinodelov в Чт, 29/12/2016 - 20:52 Новость: тема тэги гео
Обмен

В четверг, 29 декабря состоялась передача представителям ДНР и ЛНР граждан, которые удерживались в украинском плену. Состоялась передача у контрольно-пропускного пункта «Майорск», что на северной окраине Горловки.

Встречали 15 освобожденных из украинского плена уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова и руководитель рабочей группы Луганской Народной Республики по обмену военнопленных Ольга Кобцеа. При процедуре передачи присутствовали начальник штаба оперативного командования ДНР Руслан Якубов, представители министерства обороны ДНР и военной прокуратуры ЛНР.

В числе освобожденных из украинского плена — восемь мужчин и семь женщин, среди них есть тяжело больные.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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