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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 29 декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Чт, 29/12/2016 - 20:59

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Несмотря на введенный «режим тишины», ВСУ планомерно обстреливает населенные пункты Республики. Об этом на брифинге в Донецке сегодня, 29 декабря, рассказал заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «Украинские боевики за прошедшие сутки четыреста семьдесят три раза нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории Республики девяносто мин калибра 120 и 82 мм, а также триста двадцать три боеприпаса из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие. В результате обстрелов наших позиций из гранатометов погиб военнослужащий НМ ДНР», — заявил полковник Басурин. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Верхнеторецкое, Васильевка, Крутая Балка, Ясиноватая, Александровка, Ленинское, Саханка и поселок шахты «Трудовская» Петровского района Донецка. Приказы на открытие огня отдавались Грузевичем, Николюком, Соколовым и Делятицким. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее