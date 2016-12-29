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Главная МГБ ЛНР: "Вернись домой" - программа СБУ для вербовки жителей Донбасса опубликовано Nvb2003 в Чт, 29/12/2016 - 21:02

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Служба безопасности Украины использует программу "Вернись домой" по возвращению жителей Народных Республик Донбасса на подконтрольную Киеву территорию для вербовки и шпионской деятельности. Об этом сегодня заявил министр государственной безопасности ЛНР Леонид Пасечник.

"Под прикрытием пропагандистской кампании "Вернись домой", в рамках которой военнослужащим ЛНР и ДНР, не участвовавшим в боевых действиях, гарантируется помилование при возвращении на Украину, проводят очередную спецоперацию против жителей Донбасса", - сказал он.

"СБУ призывает вернуться туда, где дома как раз и не ждут, где житель Донбасса – лицо второго сорта. Поэтому спецслужбы выступают в роли агитаторов исключительно для выполнения собственных задач. Для каждого, кто интересен СБУ с точки зрения оперативной разработки, уготован простой, четко прописанный путь: если человек не согласился добровольно сотрудничать, его ожидает так называемая "фильтрация", пытки, выбитые признания в сепаратизме, терроризме и уголовное наказание; либо согласие на сотрудничество и возвращение обратно для ведения шпионской или террористической деятельности; лицам, имеющим материальный достаток, сотрудники СБУ предлагают откупиться от уголовного преследования", - сообщил Пасечник.

Руководитель МГБ напомнил, что ведомство уже не раз предъявляло общественности факты, когда СБУ пыталось вербовать жителей Республики, угрожая расправой их родственникам, проживающих на территориях, подконтрольных Киеву.

"Также установлены множественные факты проведения вербовочных мероприятий сотрудниками СБУ в отношении лиц, воспользовавшихся программой "Вернись домой", которые впоследствии пытались легализоваться на территории Республики – они были своевременно пресечены", - отметил он.

"Обращаюсь к гражданам Луганской Народной Республики: сообщайте в Министерство государственной безопасности о попытках вербовки и иных противоправных действиях со стороны украинских спецслужб и не поддавайтесь на провокации", - призвал Пасечник. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее