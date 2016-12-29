За время войны на Донбассе ДНР передала Украине в качестве жеста доброй воли 80 пленных

Об этом в четверг, 29 декабря журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Сказано это было в связи с передачей Киевом сегодня донбасским республикам 15 пленных.

«Не стоит забывать, что мы со своей стороны в качестве жеста доброй воли отдали 80 человек, это включая последних двух женщин. Мы полностью настроены на обмен. Самым главным препятствием для обменов является господин Порошенко, потому что он просто не хочет принять наконец-то политическое волевое решение и ответить за то, что он подписал», — сказала омбудсмен ДНР.

Морозова также отметила, что Киев всячески затягивает процесс обмена по формуле «всех на всех», который предусмотрен Комплексом мер по выполнению Минских договоренностей.

Напомним: 27 декабря власти Республики передали руководителю украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану в качестве жеста доброй воли двух женщин, задержанных на территории Республики за шпионаж — Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.