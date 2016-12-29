Очередная провокация украинской «писательницы-русофобки» Ницой

Так называемая «украинская писательница» Лариса Ницой прославилась тем, что требовала срезать в киевском метро бюсты «ватников», которыми, по ее убеждению, являются русские писатели Пушкин, Лермонтов и Горький. Еще ранее она устроила скандал в детской онкологической больнице Киева, где на выставленных рисунках были надписи на русском языке. Ницой дошла до того, что требовала «наказать виновных». Теперь она отправилась в поход по торговым центрам, чтобы уличать продавцов, которые (о, ужас!) отвечают покупателям на русском языке. И тут быстро сообразила, что ее русофобство может стать прибыльным бизнесом.

Это подтверждает последнее откровение воинственной украинизаторши в соцсети. «Ох, меня сегодня довели до бешенства», — пишет Ницой. Оказывается, сначала взбесил бэйджик на кармане кассира, где по-русски было написано: «Ученик». Мало того, кассир-ученик ей отвечала на русском языке. И, как подтверждает сама «украинская писательница», делала это вежливо и культурно. Произошло это в магазине «Ватсон». Последние слова, которые вывели из себя беснующуюся националистку были: «Возьмите сдачу». И тут Ницой стала кричать, как прокаженная, и бросила деньги в лицо женщины-кассира.

Теперь националистка намерена судиться с магазином и требовать кругленькую сумму за моральный ущерб. Тут же она делает вывод, мол, поскольку во многих торговых точках Киева продавцы и кассиры говорят на русском языке, то ее судебным искам не будет конца. Ницой не скрывает, что намерена таким образом собрать себе приличную сумму на покупку новой машины.

То, что такие действия, как швыряние денег в лицо, подпадают под статью о хулиганстве, украинской националистке и в голову не приходит. Не знает она и о том, что торговые предприятия не являются государственными учреждениями, поэтому сотрудники не обязаны говорить исключительно на государственном языке.