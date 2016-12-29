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Главная Сводка событий Новороссии за 29 декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Чт, 29/12/2016 - 22:16

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Представители Киева передали ДНР и ЛНР 15 пленных. Передача прошла в районе КПП "Майорск" в пригороде Горловки. Со стороны ДНР освобожденных встречала омбудсмен Дарья Морозова. Ранее она рассказала, что среди людей, которых планирует передать Киев, семь женщин. По ее словам, основным требованием было то, чтобы у освобожденных при себе были акты помилования.

Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики предприняли попытку прорыва в районе Ясиноватой. В районе Крутой Балки диверсионно-разведывательная группа противника численностью до десяти человек предприняла попытку прорыва наших позиций. Басурин также заявил, что "при подходе к позициям ДНР в результате подрыва на минном поле трое военнослужащих ВСУ погибли".

Разведка ДНР обнаружила у линии соприкосновения в Донбассе РСЗО "Ураган" и гаубицы украинских силовиков. По словам Эдуарда Басурина, разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ. В районе Елизаветовки отмечено прибытие трех РСЗО "Ураган", в районе Старогнатовки выявлено местонахождение двух самоходных гаубиц "Акация".

Пункт пропуска "Станица Луганская" посетила мониторинговая миссия ООН по правам человека в лице Октама Газиева. Они посмотрели, насколько соблюдаются международные нормы прав граждан Украины по передвижению". ОБ этом заявила журналистам представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева. Она уточнила, что представитель ООН посетил пункт обогрева, установленный на пункте пропуска Международным комитетом Красного Креста, и совместно с Владиславом Дейнего и Сергеем Козловым оценил разрушенную часть моста, по которому жители пересекают линию соприкосновения. Кроме того, представителю ООН продемонстрировали последствия обстрелов.

Луганская военно-гражданская администрация предложила открыть новый контрольно-пропускной пункт в качестве альтернативы закрытому КПП "Золотое". Об этом сообщил зампредседателя администрации Юрий Клименко. "Решение вопроса восстановления функционирования дорожного коридора Стаханов – Золотое становится крайне проблематичным. В течение года представители незаконных вооруженных формирований постоянно игнорировали все решения трехсторонней контактной группы в Минске по открытию контрольного пункта въезда-выезда "Золотое". Поэтому областной военно-гражданской администрацией в центральные органы исполнительной власти даны предложения по открытию пункта пересечения линии разграничения сторон "Алчевск — Новотошковское — Лисичанск". Но окончательное решение об открытии нового пункта пропуска должна принимать контактная группа в Минске. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее