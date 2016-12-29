Партнеры Мы в соцсетях

Главная СРОЧНО!!! Диверсия ВСУ опубликовано Nvb2003 в Чт, 29/12/2016 - 22:40

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: В районе населенного пункта Крутая Балка диверсионно-разведывательная группа бойцов ВСУ численностью до 10 человек при поддержке минометов и стрелкового оружия предприняла попытку прорыва позиций НМ ДНР. Об этом заявил сегодня, 29 декабря, заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «При подходе к позициям ВС ДНР в результате подрыва на минном поле трое военнослужащих ВСУ погибли, четверо получили ранения, остальные вернулись на исходные позиции. Украинская сторона через подконтрольные СМИ заявила об успешно отраженной атаке, якобы имевшей место со стороны ВС ДНР. Но если атаковали мы, то каким образом в районе наших позиций был обнаружен труп военнослужащего ВСУ? В реальности имеет место быть факт нарушения Минских договоренностей и очередной вооруженной провокации со стороны украинских силовиков. Они ставили цель, пользуясь погодными условиями, осуществить захват наших позиций, закрепиться и ждать подхода основных сил. Но провокация обернулась провалом. Командование украинских силовиков бросило их на убой. Пусть это послужит очередным уроком украинскому агрессору, который, надеюсь, поймет, что «героический» захват населенных пунктов в «серой зоне» и попытки атаковать наши позиции — это разные вещи», — подчеркнул Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее