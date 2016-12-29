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Главная Герой года: Человек, заставивший Порошенко извиняться опубликовано Nvb2003 в Чт, 29/12/2016 - 22:47

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня в гостях у ведущего студии интернет-канала Анна-Ньюс политолога Александра Ведруссова руководитель международной общественной организации "Гражданский союз", инициатор международной кампании по освобождению украинских политзаключенных UAPOLITFREEDOM Армен Мартиросян. Сегдня мы поговорим об инциденте, произошедшем недавно в Украине и инициированном сотрудниками СБУ, когда самолет белорусской авиакомпании после вылета был вынужден вернуться и совершить посадку под угрозой применения военной авиации с украинской стороны. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее