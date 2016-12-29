Герой года: Человек, заставивший Порошенко извиняться

Сегодня в гостях у ведущего студии интернет-канала Анна-Ньюс политолога Александра Ведруссова руководитель международной общественной организации "Гражданский союз", инициатор международной кампании по освобождению украинских политзаключенных UAPOLITFREEDOM Армен Мартиросян. Сегдня мы поговорим об инциденте, произошедшем недавно в Украине и инициированном сотрудниками СБУ, когда самолет белорусской авиакомпании после вылета был вынужден вернуться и совершить посадку под угрозой применения военной авиации с украинской стороны.