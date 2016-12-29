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«Перемирие» на Донбассе: 473 обстрела со стороны ВСУ, запрещенное тяжелое вооружение у линии фронта

опубликовано vinodelov в Чт, 29/12/2016 - 23:00 Новость: тема тэги гео
Обстрел

Украинские оккупанты за прошедшие сутки 473 раза обстреляли прифронтовые территории ДНР. Об этом 29 декабря на брифинге в Донецке рассказал спикер минобороны Республики Эдуард Басурин.

«Несмотря на введенный „режим тишины“, украинские боевики за прошедшие сутки 473 раза нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории Республики 90 мин калибром 120 и 82 мм, а также 323 боеприпаса из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие», — сказал Басурин.

Под огнем украинской армии находились поселки Трудовские и Александровка на западе Донецка, город Горловка, в том числе поселки Зайцево и Широкая Балка, город Ясиноватая, включая близлежащие села Верхнеторецкое, Васильевка и Крутая Балка, а также села Ленинское и Саханка в Новоазовском районе на юге ДНР.

«В результате обстрелов наших позиций из гранатометов погиб военнослужащий армии ДНР», — сообщил Эдуард Басурин. Он также рассказал о том, что по данным разведки к линии фронта на Донецком и Мариупольском направлении прибыли украинские РСЗО «Ураган» и самоходные гаубицы «Акация».

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