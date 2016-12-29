Подведение итогов 2016 года в Парламентской газете: Кирилл Бенедиктов, Марат Мусин и Сергей Пантелеев

Даже если до ухода с поста президента США Барак Обама введёт новые санкции против нашей страны, они не продлятся долго - скорее всего, Дональд Трамп отменит эти экономические ограничения. Об этом заявили эксперты в пресс-центре "Парламентской газеты".
Политолог Кирилл Бенедиктов напомнил, что о возможности введения новых экономических ограничений сообщили в CNN - санкции администрация Обамы связывает с якобы имевшими место кибератаками с российской стороны. "В действительности это просто месть Обамы перед его уходом", - считает эксперт. Также, если ограничения будут введены, это станет "прощальным подарком" демократа Киеву, выразил мнение политолог Сергей Пантелеев. "Впрочем, в любом случае, ограничения не просуществуют долго. Новоизбранный президент Дональд Трамп, вероятнее всего, отменит их", - резюмировал Кирилл Бенедиктов.