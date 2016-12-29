Партнеры Мы в соцсетях

Главная Подведение итогов 2016 года в Парламентской газете: Кирилл Бенедиктов, Марат Мусин и Сергей Пантелеев опубликовано Марат Мусин в Чт, 29/12/2016 - 23:30

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики:

Даже если до ухода с поста президента США Барак Обама введёт новые санкции против нашей страны, они не продлятся долго - скорее всего, Дональд Трамп отменит эти экономические ограничения. Об этом заявили эксперты в пресс-центре "Парламентской газеты".

Политолог Кирилл Бенедиктов напомнил, что о возможности введения новых экономических ограничений сообщили в CNN - санкции администрация Обамы связывает с якобы имевшими место кибератаками с российской стороны. "В действительности это просто месть Обамы перед его уходом", - считает эксперт. Также, если ограничения будут введены, это станет "прощальным подарком" демократа Киеву, выразил мнение политолог Сергей Пантелеев. "Впрочем, в любом случае, ограничения не просуществуют долго. Новоизбранный президент Дональд Трамп, вероятнее всего, отменит их", - резюмировал Кирилл Бенедиктов. :: Марат Мусин :: Автор (или псевдоним)

Марат Мусин О себе

Стратегии, аналитика, экспертиза Об авторе подробнее