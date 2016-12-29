В прифронтовом Донецке снова работает спортивный комплекс «Спарта»

В спорткомплексе, несмотря на продолжение военных действий на Донбассе, проведен не только ремонт, но и модернизация. В результате спортсмены теперь могут пользоваться современным бассейном, залами для занятий единоборствами и аэробикой, а также площадками для игровых видов спорта.

Представители министерства по делам спорта, молодежи и туризма ДНР отметили, что комплекс был открыт во многом для развития физической культуры молодежи, поскольку гармоничное развитие детей и подростков — одна из важнейших задач, поставленных в молодой Республике. В спорткомплексе «Спарта» планируется бесплатно проводить занятия для воспитанников детско-юношеских спортивных школ.

Спортивный комплекс «Спарта» приостановил свою работу в 2014 году после начала войны, развязанной Киевом на Донбассе. Из-за долгого простоя здание пришло в негодность, но в Республике нашлись средства и люди, которые сделали необходимый ремонт, в том числе это были и студенческие стройотряды.