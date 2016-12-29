Прогноз-2017 для Украины от экс-главы израильской спецслужбы «Натив» Якова Кедми

Страна победившего майдана лишится поддержки Запада именно в то время, когда больше всего в такой поддержке нуждается. Так считает известный политический эксперт, бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

«Украинская майдановская власть подошла к началу своего логического конца. В следующем году она не будет пользоваться ни той поддержкой, которая была со стороны США, ни той, которая была со стороны Европы. И это при том, что она в состоянии полной экономической катастрофы», — сказал Кедми. По его мнению, Израиль тоже не занимает проукраинскую позицию. Дословно: «Израиль ничего не говорил официально по поводу конфликта на Украине. Поэтому нельзя говорить о его проукраинской позиции. Я не слышал такого от израильских властей. Я считаю, что мы мало обращаем внимание на пронацистские действия украинской общественности».

Напомним: Польша прямо заявила о том, что не потерпит продолжения героизации бандеровской УПА, которая продолжается на Украине. Как заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, если Киев не откажется от планов масштабных торжеств, то между двумя странами «примирение станет невозможным». Тем не менее, украинские националисты намерены провести 1 января 2017 года, в день рождения Степана Бандеры, масштабные факельные шествия по городам страны.