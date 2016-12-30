Населенные пункты ЛНР продолжают подвергаться обстрелам

Объявленное новогоднее перемирие украинские военные на луганском фронте продолжают активно нарушать каждый день. Особенно сильный огонь из минометов калибра 82 и 120 миллиметров, противотанковых и автоматических гранатометов украинские вояки открывали по поселку Калиново, расположенному к югу от города Первомайск.

Поселок имени Фрунзе, который находится на большем удалении от линии фронта, чем Калиново, вновь попал под обстрел из 122-миллиметровых орудий.

Огонь из минометов и гранатометов ВСУ велся по селу Санжаровка, расположенному на территории ДНР, на самой границе с Луганской Народной Республикой, а также под обстрел попало село Смелое в ЛНР.

Ни одни сутки не обходятся без обстрелов местности, где к югу от занятого украинскими войсками районного центра Станица Луганская возвышается памятник князю Игорю и его дружине.