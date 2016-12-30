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Украина должна улучшить авиасообщение с главными африканскими партнерами, — депутат Гопко

опубликовано vinodelov в Пт, 30/12/2016 - 09:40 Новость: тема тэги гео
Украина Египет

На следующий год Украина запланировала посетить три бизнес-форума в Африке. В украинском парламенте уже есть определенные планы по развитию торговых отношений с африканскими странами. Однако отношения с иностранным бизнесом затруднены из-за банального отсутствия прямого авиасообщения.

Такое мнение высказала народный депутат Украины Анна Гопко.

«Среди будущих приоритетов, несмотря на осложнения в отношениях после голосования за резолюцию с Израилем, все равно остается Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем. Также готовится соглашение о зоне свободной торговли с Турцией и другими странами. Также проведены отдельные встречи между украинским премьером и представителями арабского мира и Центральной Азии», — рассказала Анна Гопко.

Однако народный депутат добавляет, что есть определенные проблемы с украинской стороны, которые не позволяют налаживать сотрудничество с выгодным иностранным бизнесом.

«Значительно тормозит расширение международного бизнес-сотрудничества транспортный вопрос. В частности, например, Украина не имеет прямого авиасообщения с Египтом. Зато в этой стране бизнесмены реально заинтересованы в сотрудничестве и развитии бизнеса. Однако 10-часовой перелет с пересадками, вместо прямого рейса, который может длиться всего 3:00, заставляет людей отказываться от сотрудничества. Поэтому бизнесмены требуют больше прямых рейсов из Украины», — отметила народный депутат.

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