Госдеп США объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатических работников

Администрация уходящего президента бьется в конвульсиях придумывая новые поводы для провокаций и вводя новые санкции в отношении официальных лиц Российской Федерации.Госдепартамент США в четверг подтвердил, что высылает из страны 35 российских дипломатических работников из-за хакерских атак, которые в США приписывают России. Кроме того, ведомство сообщило о закрытии двух развлекательных комплексов, которыми владеет правительство РФ.

"Сегодня Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских официальных лиц, действия которых не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника", - говорится в заявлении официального представителя госдепа Марка Тонера, распространенном в четверг.

В частности, поясняют его авторы, речь идет о "намеренном задержании полицией, физическом насилии, обнародовании в прямом эфире государственного телевидения личной информации о наших сотрудниках, что ставит их под угрозу".

В заявлении также отмечается, что "российское правительство препятствует дипломатической деятельности, что выражается, помимо прочего, в следующих действиях: принудительное закрытие 28 "американских уголков", где проводились культурные мероприятия и велись занятия по английскому языку; блокирование наших усилий по началу строительства нового, более безопасного здания для нашего генконсульства в Санкт-Петербурге; отклонение запросов на усиление охраны периметра нынешнего устаревшего здания в Санкт-Петербурге".

"Сегодняшние действия дают ясное послание о том, что такое поведение недопустимо и будет иметь последствия", - говорится в документе.

Кроме того, говорится в заявлении, "Госдепартамент также проинформировал правительство России, что запретит доступ российского персонала в два развлекательных комплекса (recreational compound) в США, которыми владеет российское правительство".

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в России не оставят без ответа новые враждебные действия со стороны уходящей администрации США. По ее словам, "... Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ".

"Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России", - говорилось в комментарии Захаровой в связи с новыми санкционными угрозами из США.

Как сообщает в четверг CNN, в ответ на американские санкции российские власти приняли решение закрыть англо-американскую школу в Москве, где обучаются дети дипломатов из США, Великобритании и Канады. Англо-американская школа, расположенная в Покровском-Стрешневе, основана в 1949 году. В ней обучаются дети англоязычных дипломатов и бизнесменов, по последним данным там около 1200 учеников.

По сведениям CNN, также закрывается ведомственный дом отдыха для сотрудников американской дипмиссии, расположенный в Серебряном бору.