Госдеп США объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатических работников

Администрация уходящего президента бьется в конвульсиях придумывая новые поводы для провокаций и вводя новые санкции в отношении официальных лиц Российской Федерации.Госдепартамент США в четверг подтвердил, что высылает из страны 35 российских дипломатических работников из-за хакерских атак, которые в США приписывают России. Кроме того, ведомство сообщило о закрытии двух развлекательных комплексов, которыми владеет правительство РФ.
"Сегодня Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских официальных лиц, действия которых не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника", - говорится в заявлении официального представителя госдепа Марка Тонера, распространенном в четверг.
В частности, поясняют его авторы, речь идет о "намеренном задержании полицией, физическом насилии, обнародовании в прямом эфире государственного телевидения личной информации о наших сотрудниках, что ставит их под угрозу".
В заявлении также отмечается, что "российское правительство препятствует дипломатической деятельности, что выражается, помимо прочего, в следующих действиях: принудительное закрытие 28 "американских уголков", где проводились культурные мероприятия и велись занятия по английскому языку; блокирование наших усилий по началу строительства нового, более безопасного здания для нашего генконсульства в Санкт-Петербурге; отклонение запросов на усиление охраны периметра нынешнего устаревшего здания в Санкт-Петербурге".
"Сегодняшние действия дают ясное послание о том, что такое поведение недопустимо и будет иметь последствия", - говорится в документе.
Кроме того, говорится в заявлении, "Госдепартамент также проинформировал правительство России, что запретит доступ российского персонала в два развлекательных комплекса (recreational compound) в США, которыми владеет российское правительство".
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в России не оставят без ответа новые враждебные действия со стороны уходящей администрации США. По ее словам, "... Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ".
"Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России", - говорилось в комментарии Захаровой в связи с новыми санкционными угрозами из США.
Как сообщает в четверг CNN, в ответ на американские санкции российские власти приняли решение закрыть англо-американскую школу в Москве, где обучаются дети дипломатов из США, Великобритании и Канады. Англо-американская школа, расположенная в Покровском-Стрешневе, основана в 1949 году. В ней обучаются дети англоязычных дипломатов и бизнесменов, по последним данным там около 1200 учеников.
По сведениям CNN, также закрывается ведомственный дом отдыха для сотрудников американской дипмиссии, расположенный в Серебряном бору.
Кстати, это хороший
Кстати, это хороший индикатор. Если Трамп после вступления в должность не отменит данные санкции, значит все это было не более чем игрой в "плохого" и "хорошего" полицейского.
Игра в "плохого" и "доброго" президента
Ключ к пониманию № 1 - Г.Киссинджер.
Он - слуга все тех же прежних хозяев, которые как планировали мировое господство, так и... с какой стати отказываться.
Ключ к пониманию № 2 - заявление Трампа о необходимости наращивать ядерные вооружения.
Цель? Ответ очевиден - военное превосходство... неоспоримое над любым потенциальным противником.
Простите за глупый вопросик: для чего, если стремиться к "многополярному" миру?
Трактовки.
Обама не с дуба рухнул и не "мелко вредит" коллеге-сменщику. Напротив, дает ему карты в руки, причем козырные, чтобы было и с чего ходить, и чем давить... Ни эвропа, ни нью-краина не меняют вектор. Значит "мировой предиктор" (по Петрову) планы не сменил и знает чего делать. Это нам для успокоения твердят "осталось четыре... три... недели" до инаугурации Трампа.
Причитания диванного аналитика)))
Неужели наши правители опять поведутся на "оттепель" в отношениях и опять и уже окончательно упустят последний шанс..
Вопрос или точка? Что за вопрос?
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