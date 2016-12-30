Главная

60% украинских семей переступили порог бедности, констатирует «Батькивщина»

опубликовано alex1943 в Пт, 30/12/2016 - 10:32 Новость: тема тэги гео


Большинство граждан Украины обеднели настолько, что не в состоянии самостоятельно оплачивать коммунальные услуги и вынуждены обращаться за государственной милостыней.

«По радостным отчетам правительства, на конец этого года почти семь миллионов украинских семей будут получать субсидии, а в следующем году таких домохозяйств будет уже более девяти миллионов. Всего у нас порядка 15 миллионов домохозяйств, то есть можно говорить, что 60 процентов украинских семей настолько обеднели, что не в состоянии самостоятельно оплатить собственное жилье и вынуждены обращаться за государственной милостыней, которая красиво называется субсидией. Об этом стыдно говорить, но в европейских странах, если берешь такую помощь, то считается, что ты упал на социальное дно. Как правило, в странах ЕС таких не более 10 процентов», — отметил политик.
При этом он уточнил, что в ЕС за такой помощью обращаются в основном безработные и наименее обеспеченные пенсионеры.

«Недавно на круглом столе называли такие цифры: у нас почти половина получателей субсидий — это работающие люди. Это позор, это недопустимо для европейской страны. Если в Европе работаешь, то более или менее достойную зарплату, чтобы оплатить собственное жилье или его аренду, ты получаешь. То, что у нас такое количество получателей субсидий — это позорные показатели», — резюмировал Павловский.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет