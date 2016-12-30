60% украинских семей переступили порог бедности, констатирует «Батькивщина»

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Большинство граждан Украины обеднели настолько, что не в состоянии самостоятельно оплачивать коммунальные услуги и вынуждены обращаться за государственной милостыней.

«По радостным отчетам правительства, на конец этого года почти семь миллионов украинских семей будут получать субсидии, а в следующем году таких домохозяйств будет уже более девяти миллионов. Всего у нас порядка 15 миллионов домохозяйств, то есть можно говорить, что 60 процентов украинских семей настолько обеднели, что не в состоянии самостоятельно оплатить собственное жилье и вынуждены обращаться за государственной милостыней, которая красиво называется субсидией. Об этом стыдно говорить, но в европейских странах, если берешь такую помощь, то считается, что ты упал на социальное дно. Как правило, в странах ЕС таких не более 10 процентов», — отметил политик.

При этом он уточнил, что в ЕС за такой помощью обращаются в основном безработные и наименее обеспеченные пенсионеры.

«Недавно на круглом столе называли такие цифры: у нас почти половина получателей субсидий — это работающие люди. Это позор, это недопустимо для европейской страны. Если в Европе работаешь, то более или менее достойную зарплату, чтобы оплатить собственное жилье или его аренду, ты получаешь. То, что у нас такое количество получателей субсидий — это позорные показатели», — резюмировал Павловский.