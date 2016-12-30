Атака уйгурских террористов на Синьцзянский обком

Синьцзян-Уйгурский автономный район является издавна горячей точкой на территории Китайской Народной Республики. Ведь здесь проживает более 15 миллионов местных мусульман, значительная часть которых заражена националистической и джихадистской идеологией. К тому же сотни, если не тысячи уйгуров уже получили боевой опыт, воюя в составе ИГИЛ и других бандформирований на Ближнем Востоке. Теперь эти кадры террористов возвращаются домой, и начинают орудовать в Уйгурии, добиваясь её независимости и установления шариатского права.

Учащаются террористические акты в этой автономии. Последний из них – атака на офис Коммунистической партии Китая, в результате которой погибли два человека и трое были ранены. Подоспевшей полиции удалось ликвидировать нападавших.

Вероятно, это не последняя террористическая атака. Ведь Запад и в особенности США заинтересованы в дестабилизации Китая. А поддержка дестабилизирующих националистических и террористических движений – это фирменная марка западных спецслужб.