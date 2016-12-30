Банзай, самураи! Банзай, император!

Япония, которая фактически со времён Второй мировой войны пристёгнута к военной колеснице США, начинает показывать зубы, то есть проявлять всё большую самостоятельность как на реальном, так и на символическом уровне. Так, побывавший с визитом в США японский премьер Абэ отказался приносить ритуальные извинения на американской базе Пёрл-Харбор за нападение на неё императорской авиации и флота в декабре 1941 года.

Его примеру следует и министр обороны Японии Томоми Инада. Это первая женщина, возглавившая военное ведомство в традиционалистской Японии. Она тоже во время своего визита на остров Гуам отказалась посетить расположенную там американскую военную базу.

А теперь она отправились в синтоистский храм (синтоизм – национальная религия японцев), чтобы почтить память японских воинов и полководцев, которым посвящено это святилище, носящее название Ясукуни.

Данный храм считается символом японского милитаризма и либерально-демократические деятели местного истеблишмента долгое время избегали светиться в его стенах. Но Томоми Инада пошла, как говорится, против течения. Это сразу же вызвало беспокойство у соседей и недовольство в США. А МИД Китая даже готовит ноту протеста.