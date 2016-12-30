Отрезвит ли майдаунов голод и холод?

Новогодние праздники отнюдь не радуют подавляющее большинство украинцев. Ведь почти 90 процентов из них, по данным опросов, живут с пустыми холодильниками. Отвечая на вопросы социологов, лишь 17 процентов украинских граждан признали, что ещё доверяют Порошенко и другим вождям майдана. Это уже, можно сказать, мусорный рейтинг для киевской хунты.

Кроме того лишь половина граждан считают, что Украина ещё сможет выкарабкаться из той ямы, куда её завели, но не при нынешнем президенте. До 90 процентов обывателей признают, что майдан крепко ударил их по карману: по сравнению с временами Януковича цены и тарифы выросли в трое, а доходы упали.

Однако исключительная украинская упёртость заставляет ещё до 40 процентов опрошенных считать, что есть хотя бы одна сфера в украинской жизни, где страна добилась заметных успехов – это обороноспособность незалежной. Но, думается, и это не надолго: до первого же крупного «котла» в Донбассе.