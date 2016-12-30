Украинские АЭС угрожают Европе ядерной зимой

Нескончаемая война в Донбассе, преступность, проституция, поистине африканская нищета – всё это сегодняшняя Украина. Все эти обстоятельства плюс бездарность её руководства ведут к тому, что Европа всё больше утрачивает интерес по отношению к незалежной. С одной стороны это вроде бы и неплохо. Однако в этом-то как раз и состоит главная опасность.

Украине благодаря безумной политике Киева в отношении России так и не удалось создать на зиму запасов природного газа и угля. При этом больше половины всей электроэнергии в стране вырабатывается атомными электростанциями, на которых действует 19 ядерных реакторов и ещё 2, вроде бы, строятся.

Данная ситуация несёт с собой страшную угрозу. Ведь при любой крупной аварии в энергосетях, а не только их подрыве, как это было на подступах к Крыму, могут возникнуть перебои, ведущие к расплавлению активной зоны АЭС и катастрофе.

Кошмарный сценарий, который рисуют американские эксперты, выглядит примерно так. В результате хотя бы двух недель не прекращающихся сильных морозов на украинских ТЭЦ из-за нехватки газа и угля происходит остановка. Вследствие этого электросети вырубаются, а затем приходит очередь АЭС, где происходит уже упомянутое расплавление активных зон. И здравствуйте 19 Фукусим или Чернобылей!

И что теперь делать со страной, где правительство практически не контролирует ситуацию на большей части её территории?