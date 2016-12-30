Украинские АЭС угрожают Европе ядерной зимой

Нескончаемая война в Донбассе, преступность, проституция, поистине африканская нищета – всё это сегодняшняя Украина. Все эти обстоятельства плюс бездарность её руководства ведут к тому, что Европа всё больше утрачивает интерес по отношению к незалежной. С одной стороны это вроде бы и неплохо. Однако в этом-то как раз и состоит главная опасность.
Украине благодаря безумной политике Киева в отношении России так и не удалось создать на зиму запасов природного газа и угля. При этом больше половины всей электроэнергии в стране вырабатывается атомными электростанциями, на которых действует 19 ядерных реакторов и ещё 2, вроде бы, строятся.
Данная ситуация несёт с собой страшную угрозу. Ведь при любой крупной аварии в энергосетях, а не только их подрыве, как это было на подступах к Крыму, могут возникнуть перебои, ведущие к расплавлению активной зоны АЭС и катастрофе.
Кошмарный сценарий, который рисуют американские эксперты, выглядит примерно так. В результате хотя бы двух недель не прекращающихся сильных морозов на украинских ТЭЦ из-за нехватки газа и угля происходит остановка. Вследствие этого электросети вырубаются, а затем приходит очередь АЭС, где происходит уже упомянутое расплавление активных зон. И здравствуйте 19 Фукусим или Чернобылей!
И что теперь делать со страной, где правительство практически не контролирует ситуацию на большей части её территории?
Василий Семёнов
Порошенко не остановится ни
Порошенко не остановится ни перед чем, чтобы спасти свою задницу. Тем более сейчас, когда его поддержка стремительно сокращается, как внутри страны, так и за рубежом.
И, конечно же, во всем опять
И, конечно же, во всем опять будет виновата Россия.
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