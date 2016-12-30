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Хамаданская авиабаза вновь ждёт российские ВКС

опубликовано vinodelov в Пт, 30/12/2016 - 10:49 Новость: тема тэги гео
Хамаданская авиабаза
Либералы водятся повсюду, как тараканы. Даже в таком, казалось бы неуютном для них месте, как Иран. Именно они в лице реформаторов либерального толка из Иранского парламента подняли визг минувшим летом по поводу использования российскими военно-космическими силами иранской базы в Хамадане для ударов по ИГИЛ. Мол, впервые иностранные вооружённые силы с времён второй мировой войны оказались в Иране.

В результате возникшего скандала пришлось эту операцию приостановить. А жаль, ведь подлётное время из северо-западной части Ирана намного короче, чем с территории России и благодаря этому удавалось более эффективно использовать горючее и боеприпасы.

Но теперь, похоже, всё позади и в результате укрепления сотрудничества Российской Федерации и Ирана по Сирии, в Хамадане снова ожидают российские боевые самолёты. А это значит, что бомбы и ракеты на головы боевиков будут сыпаться ещё чаще, чем сейчас.

Василий Семёнов
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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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