Хамаданская авиабаза вновь ждёт российские ВКС

Либералы водятся повсюду, как тараканы. Даже в таком, казалось бы неуютном для них месте, как Иран. Именно они в лице реформаторов либерального толка из Иранского парламента подняли визг минувшим летом по поводу использования российскими военно-космическими силами иранской базы в Хамадане для ударов по ИГИЛ. Мол, впервые иностранные вооружённые силы с времён второй мировой войны оказались в Иране.

В результате возникшего скандала пришлось эту операцию приостановить. А жаль, ведь подлётное время из северо-западной части Ирана намного короче, чем с территории России и благодаря этому удавалось более эффективно использовать горючее и боеприпасы.

Но теперь, похоже, всё позади и в результате укрепления сотрудничества Российской Федерации и Ирана по Сирии, в Хамадане снова ожидают российские боевые самолёты. А это значит, что бомбы и ракеты на головы боевиков будут сыпаться ещё чаще, чем сейчас.