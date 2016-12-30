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Украина должна использовать влияние ВТО против России, — киевский эксперт

опубликовано vinodelov в Пт, 30/12/2016 - 11:08 Новость: тема тэги гео
ВТО

Если посмотреть на статистику 2010, 2011 и последующих лет, то можно проследить, что сокращение объемов торговли между Украиной и Российской Федерацией фактически началось еще в 2012 году, то есть ко всем политическим и военным проблемам. Это, прежде всего, было связано с шантажом России по ценам на энергоносители.

Такое мнение высказал директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

«Сокращение объемов торговли было связано с изменением цен на энергоносители, но это было следствием того, что с 1991 года структуры экономики России и Украины начали меняться. Украина все больше интегрировалась в мировое хозяйство, поэтому во многом экономики стран-соседей разошлись», — говорит Бураковский.

Недавно Украина заявила, что подает иск к Всемирной торговой организации (ВТО) против Российской Федерации по ограничению импорта украинской промышленной и продовольственной продукции. Эксперт добавляет, что механизмы ВТО являются действенными, но Украина еще не научилась их досконально использовать.

«Если рассматривать деятельность ВТО именно в сфере решения разного плана торговых споров, то этот орган является самым действенным. Сегодня, если проанализировать динамику исков, ВТО является бесспорным лидером. Все больше стран жалуется в эту организацию, а это говорит о большом доверии к ней. Однако стоит отметить, что в процессе рассмотрения иска стране-истцу нужно очень активно работать, постоянно подавать дополнительные сведения, отвечать на вопросы. Однако в этом плане, если говорить честно, Украина очень часто проигрывает», — констатирует эксперт.

Однако решение ВТО важны и всегда меняют правила поведения стран в отношении которых выдвигались претензии. Поэтому Украине следует научиться использовать все возможности международного влияния для защиты своих интересов, в том числе и благодаря использованию механизма ВТО.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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