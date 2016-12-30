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Савченко приглашает Захарченко и Плотницкого в Киев

опубликовано vinodelov в Пт, 30/12/2016 - 11:33 Новость: тема тэги гео
Савченко

Участница карательной операции на Донбассе в составе карбата «Айдар», а ныне депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что делает заявку на проведение встречи с Игорем Плотницким и Александром Захарченко в Киеве.

«Я не считаю, что эти встречи должны быть постоянными и длительными по времени, как Минский процесс. Но на нашей первой встрече мы обсуждали, что они возможны. Я считаю, что не нужно встречаться через 7-й, 12-й, 200-й километр. Мы находимся на Украине. И в следующий раз можно встречаться в Луганске или Донецке, потом в Киеве. И я делаю заявку на следующую встречу», — отметила Савченко.

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Как мило! Типа никакой войны

опубликовано Гость (не проверено) в Пт, 30/12/2016 - 11:49

Как мило! Типа никакой войны нет, ежедневных обстрелов и провокаций тоже нет. Давайте встречаться!

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Бгг... Да пусть едут, в конце

опубликовано Гость (не проверено) в Пт, 30/12/2016 - 12:02

Бгг... Да пусть едут, в конце концов не трусливей же они Наденьки. Ну вывесят их чучела где-нибудь на Крещатике, ну и что? Все равно отряд не заметит потери таких "доблестных" бойцов. Найдут других на роль шестерок.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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