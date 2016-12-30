Савченко приглашает Захарченко и Плотницкого в Киев

Участница карательной операции на Донбассе в составе карбата «Айдар», а ныне депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что делает заявку на проведение встречи с Игорем Плотницким и Александром Захарченко в Киеве.

«Я не считаю, что эти встречи должны быть постоянными и длительными по времени, как Минский процесс. Но на нашей первой встрече мы обсуждали, что они возможны. Я считаю, что не нужно встречаться через 7-й, 12-й, 200-й километр. Мы находимся на Украине. И в следующий раз можно встречаться в Луганске или Донецке, потом в Киеве. И я делаю заявку на следующую встречу», — отметила Савченко.