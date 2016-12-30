Савченко приглашает Захарченко и Плотницкого в Киев
опубликовано vinodelov в Пт, 30/12/2016 - 11:33 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
|
|
|
Мы в соцсетях
|
Савченко приглашает Захарченко и Плотницкого в Киев
опубликовано vinodelov в Пт, 30/12/2016 - 11:33 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Пришёл, увидел, победил!
|
Комментируем:
Пишем в блогах:
Сейчас на сайте 4 пользователя и 699 гостей.
Пользователи на сайте
Как мило! Типа никакой войны
Как мило! Типа никакой войны нет, ежедневных обстрелов и провокаций тоже нет. Давайте встречаться!
Бгг... Да пусть едут, в конце
Бгг... Да пусть едут, в конце концов не трусливей же они Наденьки. Ну вывесят их чучела где-нибудь на Крещатике, ну и что? Все равно отряд не заметит потери таких "доблестных" бойцов. Найдут других на роль шестерок.
Отправить комментарий