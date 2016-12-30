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В Сирии вступил в действие режим прекращения огня

опубликовано Nvb2003 в Пт, 30/12/2016 - 12:03 Новость: тема тэги гео
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Сегодня в Сирии вступил в действие режим прекращения огня. Об этом накануне объявил президент России Владимир Путин, отметив, что достижение договоренности стало возможным, в том числе благодаря совместной работе по линиям Министерства обороны и Министерства иностранных дел. Он добавил, что теперь главной задачей является, достижение соблюдения перемирия с тем, чтобы в дальнейшем перейти к следующему шагу - встрече конфликтующих сторон. Напомним, эта встреча, как ожидается, пройдет в Астане.
«Достигнутые договоренности, безусловно, являются хрупкими и требуют особого внимания и сопровождения с целью их сохранения и развития. Но, тем не менее, это заметный результат нашей совместной работы, усилиями Министерства обороны, Министерства иностранных дел, наших партнеров в регионе. Я призываю правительства Сирийской Арабской Республики, вооруженные отряды оппозиции, все страны региона и вовлеченные в конфликт, и имеющие влияние на конфликтующие стороны оказать поддержку достигнутым договоренностям, принять самое активное участие в намечающихся переговорах в столице Казахстана», - сказал Владимир Путин.
Подготовкой к встрече в столице Казахстана займутся министры иностранных дел России, Турции и Ирана. При посредничестве именно этих стран и было достигнуто нынешнее соглашение о перемирии: Вашингтон в этом участия не принимал.
В Дамаске достигнутые договоренности считают реальным шансом на политическое разрешение затянувшегося кризиса в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Арабской Республики Валид Муаллем. Он подчеркнул, что в достигнутых договоренностях Дамаск доверяет гарантиям России как союзнику в борьбе с терроризмом.
О поддержке перемирия заявили и в так называемой Сирийской Национальной Коалиции - одной из оппозиционных сил, находящихся за границей. В данном случае - в Турции.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"