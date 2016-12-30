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Кабмин Украины разрешил открывать огонь по воздушным судам, которые нарушают границу Украины

опубликовано Nvb2003 в Пт, 30/12/2016 - 12:22 Новость: тема тэги гео
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Кабинет министров Украины разрешил военным открывать огонь по воздушным судам, которые незаконно нарушают государственную границу Украины или подозреваются в совершении террористических действий. О соответствующем решении правительства сообщает пресс-служба Кабмина. Согласно новой норме, открывать огонь на поражение можно после предупредительного огня.
"Дежурные силы применяют оружие и боевую технику после предупредительного огня с пушечного вооружения дежурных самолетов-перехватчиков (вертолетов) для пресечения нарушений государственной границы Украины воздушными судами вооруженных формирований других государств, которые не выполняют команд (сигналов) самолетов-перехватчиков; прекращения противоправных действий воздушных судов, если они используются с целью осуществления террористического акта в воздушном пространстве Украины, в том числе в районе проведения антитеррористической операции", — говорится в документе.
В пояснительной записке к документу сказано, что решение приняли "для адаптации базовых законодательных документов по вопросам обороны к современным реалиям и вызовам в условиях "гибридной войны" с Российской Федерацией". Принять решение о стрельбе могут министр обороны, начальник генштаба, командующий ВВС или лица, исполняющие их обязанности.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"