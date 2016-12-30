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Россия передала ДНР гуманитарный груз для восстановления объектов электроэнергетики

опубликовано Nvb2003 в Пт, 30/12/2016 - 12:56 Новость: тема тэги гео
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В Донецкую Народную Республику прибыл очередной гуманитарный груз из Российской Федерации для восстановления объектов электроэнергетики. Сегодня, 30 декабря, состоялась выгрузка в аварийный склад Министерства угля и энергетики ДНР.
«Гуманитарный груз поступил в рамках второго этапа восстановления объектов, пострадавших вследствие активных боевых действий. Это очередная партия, которая насчитывает 18 грузовиков. Восстановление будет производиться как силами компаний, работающих на территории Донецкой Народной Республики, так и подрядных организаций из Российской Федерации», — рассказал исполняющий обязанности начальника отдела электроэнергетики Министерства угля и энергетики ДНР Павел Попович.
По его словам, в январе-феврале 2017 года на территорию Республики прибудет очередной гуманитарный груз. В течение полугода будут восстановлены подстанции и линии электропередач.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"