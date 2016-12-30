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Главная В Алеппо обнаружены большие склады оружия из США опубликовано Nvb2003 в Пт, 30/12/2016 - 13:12

Аудио&Видео: тема: география: содержание: Боевики, покинувшие Алеппо, оставили склады с большим количеством оружия, значительная часть которого была произведена в США. Не исключено, что оружие могло доставляться в том числе и под видом гуманитарной помощи. Как рассказал высокопоставленный источник в органах безопасности Сирии, "были обнаружены склады с оружием, примерная стоимость которого исчисляется миллионами долларов. Большая часть — американского производства. Впрочем, это нас не удивило, поскольку Дамаск уже не раз указывал, что террористов в Алеппо, которых именуют умеренной оппозицией, снабжают с турецкой территории за счет денег ряда арабских монархий Персидского залива. Кроме того, часть вооружений была расхищена со складов сирийской армии." Напомним, ранее стало известно, что боевики группировки "Джебхат Ан-Нусры", запрещенной в России, получают противотанковые ракеты TOW напрямую из США. Об этом рассказал один из командиров террористической организации немецкому журналисту Юргену Тоденхоферу. Британский телеканал "Би-Би-Си" также сообщал, что группировка ИГ в Ираке нередко перехватывает оружие, которое западные страны поставляют "умеренной оппозиции" в Сирии. Согласно серийным номерам, существенная часть обнаруженных вооружений была легально приобретена правительствами США и Саудовской Аравии на фабриках Восточной Европы. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее