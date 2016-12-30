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Главная Газпром выделил 310 млн. евро на финансирование проекта "Турецкий поток" опубликовано Nvb2003 в Пт, 30/12/2016 - 13:35 Новость: тема тэги гео Совет директоров российской компании "Газпром" принял решение о предоставлении займа компании South Stream Transport B. V. в размере 310 млн. евро сроком на 3,5 года, на финансирование проекта "Турецкий поток".

"Предоставляемые ПАО "Газпром" денежные средства используются компанией South Stream Transport B.V. для финансирования расходов компании South Stream Transport B.V. по реализации проекта "Турецкий поток", связанных с осуществлением платежей по заключенным контрактам на поставку трубной продукции и оборудования, хранение и выполнение строительно-монтажных работ, по другим контрактам на закупку товаров, выполнение работ и услуг, а также общих административных расходов", - отмечается в сообщении компании.

Напомним, что 10 октября Москва и Анкара подписали межправительственное соглашение, которое предусматривает строительство двух веток магистрального газопровода по дну Черного моря. В начале декабря российская компания "Газпром" подписала контракт на строительство первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря, а 2 декабря парламент Турции принял закон о ратификации соглашения с Россией по проекту строительства газопровода.

Первая нитка предусмотрена для поставок газа на турецкий рынок, вторая - для транзита топлива в Европу. Планируется, что проект будет завершен в декабре 2019 года. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее