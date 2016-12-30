МИД России предложил Владимиру Путину выслать из страны 35 американских дипломатов

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Министерство иностранных дел России предложило президенту РФ Владимиру Путину в качестве ответа на американские санкции выслать 31 сотрудника посольства США в Москве и четырех дипломатов из генконсульства в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Российский МИД вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента Российской Федерации о том, чтобы объявить персонами "нон-грата" 31 сотрудника посольства США в Москве и 4 дипломатов из генерального консульства США в Санкт-Петербурге", — сказал он.

Министерство иностранных дел России предложило президенту РФ Владимиру Путину в качестве ответа на американские санкции выслать 31 сотрудника посольства США в Москве и четырех дипломатов из генконсульства в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Российский МИД вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента Российской Федерации о том, чтобы объявить персонами "нон-грата" 31 сотрудника посольства США в Москве и 4 дипломатов из генерального консульства США в Санкт-Петербурге", — сказал он.

Кроме этого, МИД предлагает запретить американским дипломатам пользоваться посольской дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная в Москве.

В то же время Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о закрытии англо-американской школы в Москве, о котором ранее, со ссылкой на информированного американского чиновника, сообщил телеканал CNN.

"Американские официальные лица "анонимно пробрифинговали" свои СМИ о том, что в качестве ответной меры Россия закрыла американскую школу в Москве. Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей", – написала она на своей странице в Facebook.