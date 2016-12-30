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Французский аналитик - интегрирация Украины в Евросоюз никогда не планировалась

опубликовано Nvb2003 в Пт, 30/12/2016 - 14:01 Новость: тема тэги гео
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Французский аналитик, военный эксперт, один из основателей аналитического портала Stratpol Ксавье Моро, прокомментировал в интервью агентству Sputnik либерализацию странами Европейского Союза визового режима для граждан Украины.
«В Евросоюзе много стран, которые не хотят этой отмены виз, потому что это, само собой, спровоцирует приток мигрантов. В частности, речь идет о той украинской молодежи, которая не хочет идти служить в армию и которая, как мы знаем, весьма многочисленна. Не только Франция этого не хочет, многие другие страны тоже этого не хотят. Следует также вспомнить, что Нидерланды проголосовали против Соглашения об ассоциации. И вообще у членов Европейского Союза, в том числе у Польши, нет никакого желания принимать у себя иммигрантов из Украины», ― заявил Ксавье Моро.
Он отметил, что если украинцы начнут массово приезжать, пользуясь отменой виз, они поедут не в Румынию, а в Германию или во Францию, и это «представляет собой проблему для этих двух стран Европы, которые, возможно, будут принимать у себя всех этих мигрантов». Аналитик напомнил, что председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнке ранее сказал, что ЕС не будет принимать новых членов в ближайшие пять лет.
«Думаю, что это правда. У ЕС нет возможности не только принимать новых членов, но и просто людей. Следует вспомнить, что из 27 стран-членов Европейского Союза сейчас, когда Англия вышла, платят только 8. Нет больше денег, чтобы кого-либо принимать. ЕС использовали, чтобы заставить этих бедных украинцев думать, что это открывает перед ними возможности, а на самом деле целью было оторвать Украину от России и никогда не планировалось интегрировать их в Европейский Союз», ― подчеркнул Ксавье Моро.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"