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Главная Австрия решила добиваться смягчения санкций против России опубликовано Nvb2003 в Пт, 30/12/2016 - 14:22 Новость: тема тэги гео Австрийское правительство заявило о своем намерении добиться смягчения санкций ЕС в отношении России, которые были наложены из-за событий в Украине. Австрия с января 2017 года будет председательствовать в ОБСЕ и намерена добиваться через организацию изменения санкционной политики в отношении РФ.

"Мы должны снова возродить доверие в Европе и перейти с пути санкций за системой наказаний на путь создания системы стимулирования", - заявил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в интервью немецкому журналу Spiegel.

До сих пор в ЕС преобладало мнение о том, что антироссийские санкции не будут сняты, пока Россия не выполнит условий Минских договоренностей полностью, отмечает издание. Spiegel напоминает, что министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер летом делал аналогичную попытку по санкциям против России.

"Если мы добьемся значительного прогресса (в выполнении Минских договоренностей), на мой взгляд, можно ослабить санкции последовательно", – сказал тогда Штайнмайер.

Ранее вице-канцлер Австрии, министр экономики Райнхольд Миттерленер также выступил за постепенное снятие санкций с РФ. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее