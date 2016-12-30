На время ремонта из реанимации больницы в Галиции не отселили пациентов

Родственники пациентов, находящихся в реанимационном отделении больницы в Краснограде на Львовщине, возмущены: рядом с пациентами, которые борются за жизнь, красят стены. В больнице же объясняют, что реанимационное отделение уже неделю на ремонте. Пациенты, находящиеся здесь, действительно в тяжелом состоянии, но деть их некуда.

Резкий запах краски ощутим еще в начале коридора, который ведет в реанимацию. Здесь подрисовывают стены в лаборатории, рядом с отделением интенсивной терапии.

Родственники навещают тяжелобольных и изрядно волнуются за их здоровье. У Светланы в реанимации лежит мама. Женщина пришла сюда и сильный запах сразу ударил в нос, она почувствовала головокружение.

«Люди там лежат, подключенные к аппарату искусственного дыхания, их пытаются спасти, а тот запах их только убивает», — возмущается Светлана.

Администрация красноградской больницы уверяет, что пациентам ремонт не вредит. И перевести больных просто некуда.

«Врачам эти ремонтные работы не мешают, поэтому не стоит вопрос о закрытии отделения или о перемещении куда-то пациентов», — говорит заместитель главного врача Ирина Полигач.

Врачи говорят, что работать рядом с ремонтниками для них тоже не большое удовольствие, но одновременно радуются, что наконец им обустроят лабораторию.

«У нас здесь сейчас четверо пациентов в тяжелом состоянии, некоторые без сознания, также на искусственной вентиляции легких. Пыль, шум и запахи несколько мешают, но должны с тем мириться, потому что закрыть отделение надолго возможности нет», — рассказал заведующий реанимационным отделением Григорий Шипор.

Перевести больных в другие медучреждения также невозможно, так как ближайший госпиталь с нужной аппаратурой — в соседнем городе. Врачи Красноградской больнице утверждают, что о гигиене заботятся, здесь постоянно моют пол. И когда завершат ремонт — не знают.