В Хмельницком полицейские застрелили мужчину

Сегодня утром, 30 декабря, на перекрестке улиц Тернопольской и Каменецкой в ​​Хмельницком произошла стрельба.

«Когда выходила на улицу, то видела, как стреляли полицейские», — говорит хмельничанка Инна, которая стала свидетелем этого события.

По предварительной информации, в мужчину стреляли двое.

Информацию о том, что оружие применили патрульные, подтвердил представитель управления Роман Мартынюк. Нападавшим оказался 46-летний житель Хмельницкого, который стоял на учете в психдиспансере.

По предварительной информации, сначала он напал на женщину, которая работает в Хмельницком областном психоневрологическом диспансере, что на Каменецкой. Он поколол ей лицо.

«Патруль остановили прохожие, ребята ехали на пересменку, люди жестами показывали на человека, который нападал. Но когда человек увидел патрульных, начал сокращать дистанцию ​​и достал острый металлический предмет. И уже тогда начались события, которые имеют такие последствия», — рассказал Мартынюк.

По словам патрульных, человек никак не мог успокоиться. На предупреждение не реагировал. Начал подходить все ближе. Сначала полицейские применили слезоточивый газ. Когда это не помогло, сделали несколько выстрелов в воздух. Когда увидели, что человек достал из кармана острый предмет и начал приближаться, то выстрелили в ногу. По словам полицейских, которые сейчас работают на месте происшествия, в руках у нападающего было шило или заточка.

Известно, что человек умер. В больницу его не привезли.