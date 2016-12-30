Эдуард Басурин подвел итоги военных преступлений Киева в Донбассе за 2016 год

Заместитель начальника управления НМ ДНР полковник Эдуард Басурин на итоговом брифинге, состоявшемся сегодня в Донецке заявил, что за период с января по декабрь 2016 года количество нарушений режима прекращения огня составило сто сорок три тысячи шестьсот тринадцать раз, в том числе из тяжелого вооружения — семьдесят восемь тысяч двести двадцать три раза. Общая масса выпущенных по территории Республики боеприпасов составила две тысячи тонн. Было разрушено и повреждено восемьсот двадцать домостроений и объектов инфраструктуры Республики. Артиллерийским и минометным обстрелам неоднократно подвергались жизненно важные объекты обеспечения, а также ремонтные бригады, выезжавшие на устранение повреждений. Были зафиксированы факты получения ранений ремонтников. Указание и корректировка огня артиллерии и минометных расчетов осуществлялась с применением беспилотных летательных аппаратов, включая ударные, поставляемых пособниками терроризма, так называемыми волонтерами», — сказал Эдуард Басурин.

Он также сообщил, что за прошедший год возросло количество тяжких преступлений со стороны украинских силовиков в отношении мирных жителей.

«С начала 2016 года в Донецкой Народной Республике от действий ВСУ погибли 314 человек, из них трое детей. Ранения различной степени тяжести получили 406 человек, из них 16 детей, 323 мужчины и 83 женщины. Грабежи, разбои и даже убийства как в случае, произошедшем на КПВВ «Майорск» 14 декабря, стали обычным явлением на подконтрольных Украине территориях, что также не добавляет престижа и поддержки ВСУ среди мирного населения».