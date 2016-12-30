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За время реформы органы МВД Украины обновились лишь на 12 тыс. человек, — юрист

опубликовано vinodelov в Пт, 30/12/2016 - 16:56 Новость: тема тэги гео
МВД Украины

Девяносто два процента работников старой украинской милиции остались работать в новой полиции после объявления реформы личного состава Министерства внутренних дел и его структурных подразделений. Кадрового обновления в этих правоохранительных органах не произошло.

Такую информацию сообщила юрист-криминолог, кандидат юридических наук Анна Маляр.

«Была масштабная компания по очистке МВД, в которой было задействовано немало человеческих и финансовых ресурсов. Но представители старой системы, которые брали взятки, работали непрофессионально, причастны к пыткам, никуда не делись. Вместо этого имеем такую ​​цифру: 92% старых работников осталось в обновленной полиции. Они все прошли аттестацию, а тот, кто не прошел, восстановился через суд», — рассказала Анна Маляр.

По словам юриста, реформа должна заключаться в кадровом обновленные МВД, но этого не произошло. Поэтому случаются такие случаи, как в Кривом озере, Княжичах и тому подобное. И это — только верхушка, отмечает юрист.

«Люди, которые когда-то работали плохо, не могут работать по-другому. Даже если им существенно увеличить заработную плату», — убеждена Анна Маляр.

Единственный позитив, утверждает юрист, это новая патрульная полиция, в ряды которой вступили 12 000 новых сотрудников, причастных к старой системе. Но они составляют лишь 8% от общего числа полицейских и имеют ограниченные функции.

«Хорошо или плохо работает новая патрульная полиция — это другой вопрос. Это новые люди, а не „знаменитые“ гаишники. Но обновление такой коррупционной системы, как милицейская, только на 12 000 человек — это ничто», — отметила юрист-криминолог.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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