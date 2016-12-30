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На Украине появился собственный госсекретарь

опубликовано vinodelov в Пт, 30/12/2016 - 17:31 Новость: тема тэги гео
бондаренко

Государственным секретарем Кабинета министров Украины назначен первый замминистра правительства Владимир Бондаренко (на фото). Об этом сообщил министр Кабмина Александр Саенко, который заявил, что это назначение — важная победа и достижение для Секретариата.

По словам Саенко, прорывом в развитии государства стало то, что чиновник высшего ранга избран в результате открытого конкурса. «Но нынешние конкурсы — это пилотный проект, на котором проявляются все преимущества и недостатки новой системы, и поэтому ошибки обязательно будут, а мы должны на них учиться, и мы все уже учимся», — отметил он.

Задача государственного секретаря Украины — воплощение в жизнь политики, разработанной правительством и парламентом страны.

Справка: 35-летний Владимир Бондаренко занимает должность замминистра с 31 августа 2016 года, а с 3 июля 2015 года до 31 августа 2016 года был замом руководителя аппарата Верховной Рады. Также с 12 февраля по 3 июля 2015 года он был советником председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

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