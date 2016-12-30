2016 стал самым тяжелым для украинского бизнеса, — бизнесмен

Год уходящий стал самым тяжелым для украинских предпринимателей из-за продолжения военных действий, кризис и, в основном, из-за неуклюжей политики власти в сфере экономики и финансов.

Такое мнение выразил предприниматель Евгений Уткин.

Бизнесмен, в частности, отметил, что успешнее всех отечественных отраслей сфера информационных технологий развивалась в этом году не благодаря, а вопреки деятельности государства.

«Этот год был, безусловно, успешным для аутсорсинговых ИТ-компаний. То есть, работающих на иностранный бизнес. Это свидетельствует о том, что нашим управленцам экономикой они не нужны. Это вне здравого смысла, ведь мы имеем огромный потенциал в этой сфере, который не используется. По ИТ индустрии — есть внутренний рынок и внешний. Объем услуг украинских ИТ-компаний на внешнем рынке в этом году составил более 3 млрд долларов. В следующем году планируется рост показателей на 15–20%. Однако все эти люди работают не на украинскую экономику, и это вина государства. Для того, чтобы подготовить одного специалиста в ИТ-сфере надо 1 млн долларов. У нас есть много вузов, где готовят действительно хороших специалистов по программированию. Однако они либо едут работать за границу, или же работают здесь, но на иностранные компании. И эти сотни миллиардов долларов работают на другие страны, в том числе и на Россию», — подчеркнул предприниматель.

Евгений Уткин отметил, что по его мнению, Украина имеет все шансы стать в будущем лидером в некоторых отраслях мировой экономики, если власть будет проводить реформы в стране.

«Можно так сказать, что Украина — это место, где сконцентрирован интеллект и хлеб для всего мира. Если мы проведем реформы в сельском хозяйстве, наладим нормальное кредитование компаний, которые обеспечивают появление новых рабочих мест, то Украина может быть мировым лидером. Но надо признать, что за три года бездействия власти Украины не стала конкурентоспособной. Поэтому успешные предприниматели уезжают. Даже очень успешные стартапы, созданные на Украине, выезжают за границу. На Украине нет вообще никаких финансовых инструментов для ведения бизнеса — ни кредитов, ни инвестиций. Теневой сектор на Украине составляет три четверти всей экономики. Поэтому сегодня надо прежде всего бороться с этими явлениями, ведь они и порождают коррупцию», — резюмировал предприниматель.