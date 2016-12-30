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Страсти вокруг одесской таможни: Саакашвили вступился за Марушевскую и грозит тюрьмой Насирову

опубликовано alex1943 в Пт, 30/12/2016 - 18:08 Новость: тема тэги гео
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Бывший руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская попала под следствие по подозрению в коррупции. Об этом глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров сообщил в комментарии агентству «Reuters». Напомним: Государственная фискальная служба официально уволила Юлию Марушевскую с должности руководителя Одесской таможни 29 ноября.

Экс-председатель Одесской ОГА, лидер движения «Рух новых сил» Михаил Саакашвили прокомментировал обвинения в коррупции в адрес его соратницы, бывшей начальницы Одесской таможни Юлии Марушевской на своей странице в Facebook.

«Моральный урод Насиров (Насиров, давно конфликтует с Марушевской) решил посадить в тюрьму единственного начальника таможни периода независимой Украины, который не брал взяток, — Юлию Марушевскую», — написал экс-губернатор

Он также пообещал, что в ближайшее время «Рух новых сил» обнародует документы «по личному участию Насирова в масштабной коррупции».

«По этим фактам Насирову уже точно придётся сесть», — подчеркнул Саакашвили.

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