В стоимости жилья в Киеве заложена коррупционная составляющая

Сегодня на рынке недвижимости предложение превышает спрос, поэтому в следующем году застройщики вынуждены будут предлагать потенциальным покупателям новые, более лояльные программы покупки жилья.

Такое мнение выразил эксперт по недвижимости Анатолий Топал.

Эксперт отметил, что в целом, 2016 год характеризуется рост объемов строительства и продажи недвижимости.

«В 2016 году в некоторых сегментах рынка недвижимости наблюдался рост активности на 20%. Поэтому в следующем году также будет рост рынка. На рынке вторичного жилья стоит ожидать снижения на 8–10%. Владельцам квартир в домах, которые были построены при СССР надо привыкать с мнением, что их цены неконкурентные, поскольку их квартиры ни технологически, ни морально не могут конкурировать с новыми. Поэтому цены будут падать. На первичную недвижимость в 2017 году цены будут наоборот расти. В целом же сейчас на одну квартиру все меньше людей, которые хотят купить, потому предложений есть больше, чем спрос на них. Поэтому застройщики вынуждены будут разрабатывать различные программы лояльности — увеличить рассрочку, предлагать дополнительные услуги, включать в предложение обустройства инфраструктуры и так далее», — отметил Анатолий Топал.

Также Анатолий Топал призвал не слишком доверять рекламе недвижимости. «Сегодня около 80% рекламы о продаже недвижимости не соответствует действительности. Например, вы видите на улице рекламу о стоимости одного квадратного метра жилья 16 тыс гривен. Вы приходите в отдел продаж и вам говорят: действительно, есть такая цена, но не сейчас, а через два года, в доме, который только планируется. Поэтому всегда надо быть очень внимательным при покупке жилья за аномально низкую цену. Сейчас в Киеве более 140 зданий в зоне риска», — отметил эксперт.

Анатолий Топал отметил, что на стоимость недвижимости в стране существенно влияет также коррупционная составляющая.

«В стоимости квадратного метра строительства есть несколько сотен гривен коррупционной составляющей. Один мой знакомый застройщик сказал, что если у него снимут коррупционную составляющую и стоимость подключения к коммуникациям, то стоимость квадратного метра будет меньше 500 долларов. Это было в 2013 году, но не думаю, что с этого времени существенно ситуация изменилась. Для того же чтобы сделать жилье более доступным, необходимо обеспечить прозрачную систему выдачи разрешений на строительство и запустить эффективные программы покупки жилья для молодежи», — заявил Анатолий Топал.