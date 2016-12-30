Тело погибшего украинского диверсанта передано представителям ВСУ

В пятницу, 30 декабря представители Донецкой народной республики передали украинской стороне тело бойца ВСУ, который подорвался на мине при попытке прорыва позиций подразделений Республики в районе Ясиноватой (у поселка Крутая балка) два дня назад. Об этом рассказал начальник штаба оперативного командования ДНР Руслан Якубов.

«По нашим данным, сам он уроженец Луганска, 1963 года рождения, — сказал о погибшем Руслан Якубов. - Жетон, который был обнаружен с телом, не выдается военнослужащим ВСУ, а был сделан погибшим самостоятельно. В связи с этим есть предположение, что погибший входил в ряды нацбатов».

Напомним: 28 декабря диверсионно-разведывательная группа ВСУ предприняла попытку прорыва позиций армии ДНР в районе поселка Крутая Балка, однако в результате подрыва на минном поле трое диверсантов погибли, а остальные обратились в бегство, причем четверо из них получили ранения. После вблизи позиций сил ДНР в окрестностях города Ясиноватая было обнаружено тело украинского военнослужащего.