Главная

Тело погибшего украинского диверсанта передано представителям ВСУ

опубликовано alex1943 в Пт, 30/12/2016 - 18:37 Новость: тема тэги гео
Telo
В пятницу, 30 декабря представители Донецкой народной республики передали украинской стороне тело бойца ВСУ, который подорвался на мине при попытке прорыва позиций подразделений Республики в районе Ясиноватой (у поселка Крутая балка) два дня назад. Об этом рассказал начальник штаба оперативного командования ДНР Руслан Якубов.

«По нашим данным, сам он уроженец Луганска, 1963 года рождения, — сказал о погибшем Руслан Якубов. - Жетон, который был обнаружен с телом, не выдается военнослужащим ВСУ, а был сделан погибшим самостоятельно. В связи с этим есть предположение, что погибший входил в ряды нацбатов».

Напомним: 28 декабря диверсионно-разведывательная группа ВСУ предприняла попытку прорыва позиций армии ДНР в районе поселка Крутая Балка, однако в результате подрыва на минном поле трое диверсантов погибли, а остальные обратились в бегство, причем четверо из них получили ранения. После вблизи позиций сил ДНР в окрестностях города Ясиноватая было обнаружено тело украинского военнослужащего.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет