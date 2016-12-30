Украинские оккупанты продолжают обстреливать прифронтовые территории ДНР

В ночь на 30 декабря минометчики ВСУ обстреляли поселки и села в окрестностях прифронтового города Ясноватая. По данным минобороны ДНР под обстрелом украинсих оккупантов находились поселки Красный Партизан и Крутая Балка Ясиноватского района, а также село Спартак.

Обстрел велся с 18.00 и до полуночи из минометов калибрами 120 и 82 мм. Противник также открывал огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним: согласно очередным договоренностям, достигнутым в Минске 21 декабря, на Донбассе с полуночи 24 декабря объявлен «режим тишины». ВСУ его не соблюдают, как и предыдущие «режимы тишины», хотя число обстрелов прифронтовых территорий ДНР заметно уменьшилось.