16 видео. Два взрыва в Петербургском метро: ФОТО. Прибытие взорванного поезда. Источники сообщают о погибших и пострадавших

На полигоне Харбмайдон завершилось совместное командно-штабное учение ВС России и Таджикистана

Взорванный джип Toyota Prado начальника контрразведки СБУ

В Киеве открыли прокуратуру Крыма

Интенсивные бои Сирийской армии в провинции Хама. 30.03.2017

Битва за Сирию. Яростные бои в северной части провинции Хама. # 1 28-29.2017 ENG

ВВС Сирии и ВКС РФ плющат джихадистов в Хама и пригородах Дамаска 25-26.03.2017

Сирия. Южная Даръа: остатки ТРК "Точка 9M79M" джихадистов. 28.03.2017

Бои Сирийской армии с террористами АльНусра в Дараа и Джобар 25-26-03.2017